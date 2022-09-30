«Курс молодого бойца». Военкор дал советы по правильной экипировке | 360°

Эксклюзив 30 сентября 2022, 04:10 Поделиться Telegram

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Viber «Курс молодого бойца». Военкор дал советы по правильной экипировке Военкор Астрахань: шлем во время боевых действий не должен мешать обзору

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Сейчас в Донбасс едут многие молодые люди: не только в рамках частичной мобилизации, но и добровольно. По этому поводу «360» запустил рубрику «Курс молодого бойца». В ней мы ответим на вопросы: «Как подготовиться?» и «Что взять с собой?».

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В этом выпуске лайфхаки раскрыл военкор Астрахань. Он же — старший лейтенант Народной милиции ДНР. Собеседник корреспондента «360» Елены Кононовой рассказал, как правильно зафиксировать шлем.

Для начала нужно приобрести новую подтулейную систему. Если такой возможности нет, то надо как минимум правильно настроить уже имеющуюся в шлеме. Ее надо настроить так, чтобы шлем сидел так, как должен.

Еще одна необходимая вещь — это наушники.

«Они однозначно понадобятся практически всем, кто будет как-то связан с артиллерией или крупнокалиберным оружием, пехотой», — отметил военкор Астрахань.

Шлем не должен упасть на затылок или на лоб, чтобы не мешать обзору. При этом он должен сидеть достаточно глубоко, но не упираясь в голову, добавил военкор.

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