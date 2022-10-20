Курс молодого бойца для мобилизованных в Новосибирской и Оренбургской областях показали на видео | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 14:00 Курс молодого бойца для мобилизованных в Новосибирской и Оренбургской областях показали на видео Минобороны России показало обучение мобилизованных в Новосибирской и Оренбургской областях

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Мобилизованные бойцы проходят огневую и медицинскую подготовку, прежде чем отправиться на спецоперацию. Минобороны России показало процесс обучения в Новосибирской и Оренбургской областях.

Курс, по словам одного из мобилизованных, насыщенный. Буквально в первую неделю новобранцы уже поехали на полигон стрелять. Их научили пользоваться минометом 2Б11 и менять позиции.

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«Из одного города, можно сказать из одной компании мы вшестером попали в одну минометную батарею. Работаем слаженно, уже братьями друг друга называем», — сказал он.

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Бойцы также изучают основы тактической медицины. Преподаватели признают — это новая дисциплина, она основана на боевом опыте. Они разбирают действия в красной, желтой и зеленой зоне. Мобилизованным показывают, как накладывать жгут, переносить раненых с поля боя, когда и как стоит использовать гемостатические, противошоковые и обезболивающие препараты.

Минобороны России также рассказало о подготовке мобилизованных на одном из полигонов Центрального военного округа в Сибири, сообщили «Известия». Бойцы отработали в составе минометных расчетов стрельбу из 120-миллиметрового орудия.