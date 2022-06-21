Курс для преподавателей истории донбасских вузов разработали в России

Минобрнауки России подготовило курс для преподавателей истории в высших учебных заведениях республик Донбасса. Об этом РИА «Новости» сообщило в пресс-службе ведомства.

«Министерство науки и высшего образования РФ разработало курс для преподавателей истории донбасских вузов», — заявили в министерстве.

Также глава ведомства Валерий Фальков вручил больше десяти дипломов о повышении квалификации преподавателям из Луганской и Донецкой народных республик.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее выразил мнение, что решение украинских властей исключить из школьной программы произведения советских и российских авторов является глупым поступком, написал RT.