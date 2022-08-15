«Купола падали». Прихожанка рассказала, как ВСУ стреляли по храму в Святогорске

Жительница Святогорска, который сейчас находится под контролем союзных сил, рассказала о том, как украинская армия разрушала их дома и храм Святой Софии. Причем прилеты со стороны позиций ВСУ продолжаются до сих пор, рассказала она в комментарии РИА «Новости».

Святогорск расположен рядом с Изюмом, прямо на линии соприкосновения, которая сейчас проходит по реке Северский Донец. ВСУ пока продолжают удерживать господствующие высоты на другом берегу и не прекращают стрелять по мирным жителям освобожденного города.

Помимо этого, ВСУ с помощью беспилотников сбрасывают на город самодельные взрывные устройства и противопехотные мины типа «Лепесток». Из-за постоянных атак украинских военных Святогорск сильно разрушен.

Жители пытаются защитить своими руками культурные объекты города и свои жилища. Например, около храма Святой Софии выстроили ограждения из песка. Но все равно здание пострадало от обстрелов и нуждается в масштабной реставрации.

«Ограждение из песка сами строили здесь, потому что осколки летали и мины. Падали купола. Здесь живут только мирные люди. И сюда прилетает до сих пор. И по храму. Просто стояли минометы и стреляли. Я не знаю, зачем они это делали. Здесь были только мы, нас было около 100 человек», — рассказала одна из прихожанок.

В июне «Известия» писали о том, как ВСУ при отступлении подожгли деревянный Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской лавры на территории ДНР. В Минобороны России тогда сообщили, что украинские военные совершили это преступление с помощью зажигательных патронов и крупнокалиберного пулемета.