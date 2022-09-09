Союзные силы сообщили об удержании Купянска | 360°

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Союзные силы сообщили об удержании Купянска

Глава Купянского района Харьковской области Губин: союзные силы удерживают Купянск

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Обстановка в Купянском районе Харьковской области остается сложной, но российские военные удерживают город. Об этом сообщил глава района Максим Губин в эфире телеканала «Россия 24».

«Обстановка сейчас в Купянском районе достаточно сложная, неоднозначная. Украинские силы ведут активные боевые действия в Шевченковском районе, линия фронта сейчас располагается как раз в районе Шевченково. Но войска России удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии», — сказал он.

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Сейчас местные власти пытаются эвакуировать местное население на три-четыре дня, пока ситуацию не стабилизируют.

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Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные выбивают солдат ВСУ из пригородов Балаклеи. Там идут ожесточенные бои.

ВСУ

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