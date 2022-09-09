Эвакуацию начали в Харьковской области из Изюма, Купянска и Великого Бурлука | 360°

Важное 09 сентября 2022, 16:57 Поделиться Telegram

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Viber Эвакуацию начали в Харьковской области из Изюма, Купянска и Великого Бурлука Глава ВГА Харьковской области Ганчев сообщил об эвакуации трех городов из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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В Харьковской области началась эвакуация гражданского населения из Изюма и Купянска, предложено эвакуироваться жителям Великого Бурлука, который также находится под артобстрелом. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

«Прежде всего из города Купянска, города Изюма. Сейчас пришли сообщения, что у нас и Великий Бурлук находится под артобстрелом, поэтому людям, естественно, предложено выезжать в более безопасные населенные пункты», — сказал он.

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Ганчев отметил, что эвакуация гражданского населения — это первая цель, которая сейчас стоит перед военно-гражданской администрацией региона. Он собирается обратиться за помощью к Белгородской области, если будут проблемы с размещением жителей.

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Ранее сообщалось, что обстановка в Купянском районе Харьковской области остается сложной, но российские военные удерживают город. Сейчас местные власти пытаются эвакуировать местное население на три-четыре дня, пока ситуацию не стабилизируют.

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