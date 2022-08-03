Кулеба заявил о невозможности назвать спецоперацию России «агрессией»

Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью «агрессия» в отношении России. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«В его (МУС — прим. ред.) уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», — процитировало слова Кулебы РИА «Новости».

В вопросе МУС, также как и в вопросе создания спецтрибунала есть проблема институционального эгоизма, утверждает украинский министр. Партнеры Украины, как считает Кулеба, призывают не создавать спецтрибунал, поскольку есть МУС, чтобы не создавать ему альтернативы.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого призвал Китай объединиться со странами Запада для того, чтобы выступить против России в вопросе украинского конфликта. При этом украинский лидер отметил, что нынешний нейтралитет КНР лучше, чем если бы республика присоединилась к РФ. На это предложение Зеленского в ироничной форме отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.