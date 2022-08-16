Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл свою заветную мечту. Он стал главой внешнеполитического ведомства, чтобы «завоевать мир».

«Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. <…> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого», — привели слова Глава МИД Украины «Известия».

По словам Кулебы, они с президентом Украины Владимиром Зеленским «на одной волне».

Семья министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы покинула страну перед началом специальной операции, признался глава внешнеполитического ведомства в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* (заочно арестован в России и объявлен в розыск). По словам Кулебы, в ночь с 24 на 25 февраля его родители, дети и собаки выехали за границу.

* Украинский журналист Дмитрий Гордон внесен в реестр террористов и экстремистов в России.