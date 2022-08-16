Кулеба признался, что мечтал о завоевании целого мира
Глава МИД Украины заявил, что стал министром иностранных дел, чтобы «завоевать мир»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл свою заветную мечту. Он стал главой внешнеполитического ведомства, чтобы «завоевать мир».
«Когда я стал министром, у меня была мечта открыть новые горизонты для Украины. Президент постоянно говорит с африканскими лидерами, с латиноамериканскими, премьер Австралии приезжал в страну. <…> Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого», — привели слова Глава МИД Украины «Известия».
По словам Кулебы, они с президентом Украины Владимиром Зеленским «на одной волне».
Семья министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы покинула страну перед началом специальной операции, признался глава внешнеполитического ведомства в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* (заочно арестован в России и объявлен в розыск). По словам Кулебы, в ночь с 24 на 25 февраля его родители, дети и собаки выехали за границу.
* Украинский журналист Дмитрий Гордон внесен в реестр террористов и экстремистов в России.