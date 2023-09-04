Спецоперация 04 сентября 2023, 22:08 Кулеба отказался обсуждать вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине Глава МИД Украины Кулеба: путь к переговорам с Россией лежит через поле боя unsplash.com

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Путь к переговорам с Россией «лежит через поле боя». Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщило РИА «Новости».

Министр выступил 4 сентября по видеосвязи в рамках встречи послов в Вене. Участником мероприятия также стал глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Он заявил, что страна хотела бы мирного разрешения украинского конфликта.

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«Путь к дипломатии лежит через поле боя», — заявил Кулеба.

По его мнению, заморозка конфликта даст России передышку. «Справедливый мир» невозможен без территориальной целостности Украины в пределах границ, определенных в 1991 году, подытожил министр.

Россия может взять под контроль Одессу, чтобы завершить конфликт на Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Он подчеркнул, что продвижение российской армии будет продолжаться.