«Кто ты такой?». Американский ведущий жестко раскритиковал Зеленского | 360°

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«Кто ты такой?». Американский ведущий жестко раскритиковал Зеленского

Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал Зеленского из-за просьб о материальной помощи

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Ведущий популярного американского телеканала Fox News Такер Карслон в прямом эфире раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за его обращений к западным странам помочь его государству финансовой поддержкой.

«Ты кто такой, приятель?  Некий иностранец в футболке просит у нас денег, потому что в его стране плохая ситуация в экономике? У нас тоже плохая ситуация, между прочим», — заявил он.

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Карлсон выразил мнение, что администрация президента США намеренно спровоцировала бессмысленные военные действия Украины и России.

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«Вы говорите, Америка поставляет украинцам гуманитарную помощь? Взгляните на отчеты, это настоящее спонсирование», — добавил он.

После начала специальной операции РФ на Украине по защите народа Донбасса США и их партеры по НАТО начали оказывать масштабную поддержку, поставляя ВСУ вооружение и технику.

Российские власти неоднократно заявляли, что поставки иностранных вооружений Украине лишь затянут конфликт, а грузы с оружием станут законной военной целью, писал RT.

Владимир Зеленский

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