Спецоперация 03 декабря 2023, 13:39 «Кто-то должен был сказать». Слова Столтенберга о плохой ситуации для ВСУ подтвердили в ГД Депутат Новиков: ситуация на СВО действительно ухудшается для ВСУ Министерство обороны Украины

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Ситуация на поле боя действительно ухудшается для ВСУ, и кто-то должен был об этом сказать, заявил Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что стоит «готовиться к плохим новостям с Украины».

Парламентарий указал, что игнорировать очевидное уже невозможно. При этом, по мнению Новикова, у тех, кто будет открыто обсуждать сложившееся положение, в том числе у «высокопоставленных лиц Запада», может быть несколько мотивов.

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«С одной стороны, побудить страны Запада увеличить помощь Украине. С другой стороны — подготовить общественное мнение к тому, что помощь нужно сворачивать, потому что она бесперспективна, ничего сделать для стабилизации киевского режима невозможно», — рассудил депутат.

Ранее заявление Столтенберга прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что восприятие миром конфликта на Украине изменилось во многом благодаря Западу.