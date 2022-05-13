Российский военный объяснил украинским детям, кто такой Бандера

Российский военный провел урок истории для украинских детей в освобожденном Скадовске Херсонской области. Он рассказал ребятам, кем был Степан Бандера*.

Для начала российский военнослужащий поинтересовался у украинских детей, знают ли они год начала Великой Отечественной войны. По словам ребят, боевые действия начались в 1939 году. На вопрос о Степане Бандере* дети ответили, что считают его своим «батько».

«А ты знает, что этот „батько ваш“ спалил Хатынь? Это деревня в Белоруссии. Живьем детей спалил. Вы знаете об этом?» — спросил российский военный.

Российские войска ранее освободили Херсонскую область от украинских националистов. Как заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, область больше не вернется вот контроль украинской власти. Он пояснил, что регион взял курс на вступление в состав России и не свернет с этого пути. Херсонская область уже начала переходить в рублевую зону.

* Степан Бандера — идеолог украинского национализма.