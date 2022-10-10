«Кто, если не мы?». Житель Подмосковья – о мобилизации | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 14:48 Поделиться Telegram

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Viber «Кто, если не мы?». Житель Подмосковья – о мобилизации Мобилизованный житель Подмосковья заявил о готовности защитить Родину

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Частичная мобилизация является правильным решением, поскольку только российские мужчины смогут защитить свою страну от внешнего врага. Об этом «360» заявил мобилизованный житель Московской области Александр Коровин.

По его словам, во время срочной службы мужчине выпала честь провести два года в рядах ракетных войск стратегического назначения.

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«На мобилизацию попал по повестке. Дело нужное и правильное. Кто, если не мы? Поедем защищать нашу Родину, — рассказал 45-летний мужчина.

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Коровина на сборном пункте провожали супруга и сестра. По его словам, женщины прекрасно понимают, куда он направится и зачем.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Призванные в ряды Вооруженных сил РФ россияне после прохождения боевой подготовки отправятся в зону специальной операции.

Также ранее российский лидер признался, что объявление мобилизации выявило немало проблем с призывом резервистов, которые нужно оперативно решать.

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