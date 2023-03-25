Спецоперация 25 марта 2023, 07:39 «Кто, если не мы?» Специалисты медицинской службы ЗВО рассказали о своей работе на видео Минобороны России показало видео о работе медицинской службы ЗВО на спецоперации

Читать 360tv в

Минобороны России опубликовало видео, на котором военнослужащий медицинского подразделения Западного военного округа и водитель санитарного автомобиля рассказали о своей работе и вспомнили некоторые эпизоды из нее. Кроме того, в кадр попала эвакуация раненого на вертолете.

Медицинская служба ЗВО работает круглосуточно каждый день. Помогают как военнослужащим, так и пострадавшим мирным жителям. Тех, кому нельзя оказать медпомощь на месте, эвакуируют к военным медикам на автотранспорте и санитарных вертолетах. Главная цель медиков — остановить кровотечение, удалить осколки, создать условия для заживления раны, а потом провести эвакуацию.

Реклама

Операционные работают в режиме 24/7. У медиков есть все необходимые препараты и лекарства, чтобы стабилизировать состояние пациентов.

Водитель санитарного автомобиля Иван поделился: его главная задача — вывозить раненых в безопасное место.

Иван вспомнил, как однажды водители на четырех машинах вывезли из населенного пункта около 70 человек, которым требовалась помощь.