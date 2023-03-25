25 марта 2023, 07:39
«Кто, если не мы?» Специалисты медицинской службы ЗВО рассказали о своей работе на видео
Минобороны России показало видео о работе медицинской службы ЗВО на спецоперации
Минобороны России опубликовало видео, на котором военнослужащий медицинского подразделения Западного военного округа и водитель санитарного автомобиля рассказали о своей работе и вспомнили некоторые эпизоды из нее. Кроме того, в кадр попала эвакуация раненого на вертолете.
Медицинская служба ЗВО работает круглосуточно каждый день. Помогают как военнослужащим, так и пострадавшим мирным жителям. Тех, кому нельзя оказать медпомощь на месте, эвакуируют к военным медикам на автотранспорте и санитарных вертолетах. Главная цель медиков — остановить кровотечение, удалить осколки, создать условия для заживления раны, а потом провести эвакуацию.
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Операционные работают в режиме 24/7. У медиков есть все необходимые препараты и лекарства, чтобы стабилизировать состояние пациентов.«Я был в наряде дежурный, услышал прилеты где-то вдали, крикнул всем: «В укрытие!» Начали потихоньку собираться, но начались прилеты по зданиям. Мы не растерялись, переждали, а после начали смотреть, кого везти. В некоторых комнатах двери были закрыты — пришлось выламывать и помогать вытаскивать раненых и оказывать первую помощь. Потом — эвакуация… Никто не растерялся, автоматически все произошло, быстро сориентировались. Кто, если не мы?» — рассказал военнослужащий медицинского подразделения, награжденный медалью Суворова (вручается за мужество и отвагу).
Водитель санитарного автомобиля Иван поделился: его главная задача — вывозить раненых в безопасное место.«Бывает все спокойно, а можно попасть под обстрел или на заминированный мост. Везу всех аккуратно: если у человека осколок внутри, он тяжело переносит дорогу. Независимо от опасности ситуации, стараюсь максимально осторожно», — признался он.
Иван вспомнил, как однажды водители на четырех машинах вывезли из населенного пункта около 70 человек, которым требовалась помощь.
Минобороны РФ
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