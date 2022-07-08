Минобороны России назвало ВСУ «крышей» для рецидивистов

Многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины судимы за тяжкие преступления или имеют наркотическую зависимость. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в списке уголовных дел, заведенных против сотрудников ВСУ фигурируют: разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

«Под „крышей“ ВСУ легально „спрятались“ отъявленные рецидивисты», — заявил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что это объясняет откуда берутся идеи для подготовки циничных провокаций, связанные с гибелью мирных людей. Личности с бандитским опытом такое делают уже не в первый раз.

Представитель Минобороны России подчеркнул, что все факты издевательства и глумления над мирными жителями уже установили и собрали достаточно доказательств, чтобы привлечь виновных к ответственности.