Спецоперация 21 февраля 2024, 09:24 Крынки назвали символом бездушия Зеленского Депутат Ниметуллаев: село Крынки стало символом безразличия президента Украины Официальный сайт президента Украины

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Село Крынки стало символом бездушия Украины, но героизма России. Такое заявление сделал глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев в интервью РИА «Новости».

«Крынки стали символом бездушия и безразличия Зеленского к украинским гражданам, призванным в ВСУ и брошенным на верную смерть во имя политической авантюры киевского режима», — подчеркнул Ниметуллаев.

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Украинскому президенту плевать на судьбы своего народа. Он всего лишь отрабатывает вложенные в него деньги и всячески пытается угодить западным покровителям.

Но с другой стороны, подчеркнул депутат, Крынки стали символом героизма и самоотдачи российских бойцов, которые защищали мирное население. Военные не позволили украинским боевикам продвинуться вглубь региона.

«Победа будет за нами», — заключил Ниметуллаев.

Министр обороны Сергей Шойгу 20 февраля доложил президенту Владимиру Путину о зачистке Крынок. Сейчас населенный пункт полностью находится под контролем Вооруженных сил России. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил морпехов за освобождение Крынок.

Российские войска также освободили Авдеевку 17 февраля. Бойцам группировки «Центр», участвовавшим в операции, вручили ордена и медали «За отвагу». Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал, что Авдеевку освободили быстро, но готовились военнослужащие долго.