Крымский сенатор потребовал судить Зеленского на трибунале в Донбассе | 360°

Спецоперация 05 ноября 2022, 12:17 Крымский сенатор потребовал судить Зеленского на трибунале в Донбассе Член Совета Федерации от Крыма Ковитиди: Украина с 2014 года проводит геноцид Донбасса Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Военный трибунал в Донбассе должен рассмотреть и уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского — он такой же военный преступник. Об этом ТАСС заявила член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

«Зеленского и его подельников нужно будет судить там, где непосредственно был причинен вред. Твердо уверена, что рассматривать должен военный трибунал на территории Донбасса. Именно там Зеленский и все те, кто принимал участие в уничтожении целого народа, должны будут отвечать за свои преступления», — заявила она.

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Ковитиди подчеркнула: то, что делает Украина по отношению к Донбассу с 2014 года, — это геноцид. По словам сенатора, «жители Донбасса имеют право на то, чтобы посмотреть в глаза тем людям, которые убивали их детей».

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Ранее Ольга Ковитиди назвала блокировку YouTube-канала Совета Федерации частью информационной войны. Она назвала это явным подтверждением добросовестной работы российских политиков.