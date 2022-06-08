Крымский политолог назвал условия проведения референдума в Запорожской области

Сроки проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав Российской Федерации будут зависеть главным образом от фактора от безопасности. Иными словами, от того, насколько быстро будет освобожден весь регион, с процедурной точки зрения подготовка и проведение голосования — не проблема, заявил «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Конечно, Крым создал юридический прецедент для того, чтобы сегодня освобожденные территории Украины ориентировались на полуостров в своем стремлении воссоединиться с РФ. Я думаю, сроки проведения референдума зависят от того, насколько быстро будут освобождена вся Запорожская область, и от того как быстро весь регион будет освобожден и насколько быстро российские военные специалисты установят там высокий уровень безопасности», — сказал эксперт.

По его словам, подготовка к референдуму, учитывая опыт Крыма, может занять месяц или даже несколько недель. В Крыму смогли провести подготовку быстро в том числе благодаря консолидированной работе избирательных комиссий.

«Понятно что, Украина закрывает от избиркомов на освобожденных территориях реестры, но крымский опыт показывает, что вся документация находится в архивах избирательных комиссий», — пояснил он.

Мезюхо подчеркнул, что подобные процедурные моменты — это не проблема. Ключевым моментом является именно обеспечение безопасности.

«Я не исключаю каких-то провокаций со стороны Украины, но я думаю, что Российская Федерация к этому будет готова, поэтому референдум будут проводить когда там будет высокий уровень безопасности»

Он напомнил, что Россия не позволила никаким провокациям нарушить ход волеизъявления в Крыму в 2014 году. Так же будет и в Запорожской, и в Херсонской областях, добавил политолог.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Балицкий заявил, что референдум по вопросу вхождения в состав России может быть проведен осенью, сообщал RT.