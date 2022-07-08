Крымский мост на прицеле. Но планы Украины потерпят крах

Высшее военно-политическое командование Украины не перестает говорить о вероятной атаке на Крымский мост, который является основной транспортной артерией для полуострова с большой землей. Сооружение находится под надежной защитой систем ПВО, однако бдительность терять не стоит. Для полного спокойствия российской армии необходимо взять под контроль Николаев и Одессу, чтобы обеспечить судам спокойное судоходство в Черном море, заявил военный эксперт, военный историк, директор музея войск ПВО в микрорайоне Заря города Балашиха Юрий Кнутов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

В возможных разговорах об атаке на Крымский мост речь идет о какой-то диверсии, например, с помощью ракетного катера. Их используют в том числе для атаки речных целей и частично прибрежной зоны. Если на эти катера поставят пусковые установки и они попытаются подобраться на расстояние 300 или 280 километров, то теоретически атака по мосту возможна.

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Другой вопрос, что Крымский мост охраняется достаточно хорошо, имеющиеся системы ПВО работают по разным целям и на разных высотах.

Не сомневаюсь, что Украина готовит провокации. Тем более французы поставляют им противокорабельные ракеты, они будут более опасны, чем Harpoon

На сегодняшний день оружия для атаки на Крымский мост у ВСУ нет. Они делали ракету «Гром», усовершенствовав «Точку-У», но не закончили. На сегодняшний день пока нет ракет физически.

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Угроза атаки ВСУ на Крымский мост существует, этому вопросу уделяется большое внимание. Но опоры моста мощные настолько, что даже при столкновении с крупной баржей они выдержат и ничего не произойдет.

Забрать Одессу и Николаев под контроль России — задача №1

Вопрос выхода Одессы и Николаева под российский контроль — номер один. Чтобы не позволить киевскому режиму использовать черноморское побережье для обстрелов российских грузовых, пассажирских судов и территории Крыма.