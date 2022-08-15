Крымские компании начали работу в Донбассе

Крымские компании постепенно интегрируются в работу на освобожденных территориях Донбасса, процесс экономического сливания идет полным ходом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, продукция из Запорожской и Херсонской областей уже поступает как в регионы России, так и на рынки Крыма. Полуостров стал перевалочным узлом, аккумулируя учебники, медикаменты, лекарства и стройматериалы.

«Также в Крыму изготавливают российские паспорта для выдачи на освобожденных землях, мы стали передовым аванпостом», — заключил он.

В рамках специальной операции военные РФ взяли под свой контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область, заняв такие города, как Бердянск, Мелитополь и Херсон, полностью отрезав Украине доступ к Азовскому морю.

В освобожденных регионах началось вещание российских радиостанций и телеканалов, восстановлены транспортные и торговые пути с Крымом. Помимо этого, войска разблокировали Северо-Крымский канал, вода вновь начала поступать на полуостров.

Ранее Аксенов опроверг слухи о массовом отъезде людей с полуострова, писал RT.