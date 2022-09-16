Крымские банки профинансируют отправку добровольцев из региона в зону спецоперации | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 19:14 Поделиться Telegram

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Viber Крымские банки профинансируют отправку добровольцев из региона в зону спецоперации Глава Крыма Аксенов: отправку добровольцев в зону спецоперации профинансируют банки РИА «Новости»

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Отправку добровольческих отрядов в зону специальной операции от Крыма профинансируют банки. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«К формированию материальной базы наших бойцов подключились крупные банковские структуры. Все подразделения обеспечат современным оборудованием из внебюджетных источников», — сообщил он.

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Аксенов обратился со словами благодарности к тем крымчанам, кто добровольно вызвался отправиться в зону спецоперации.

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«Низкий вам поклон. Благодарю всех, кто ради нашего будущего рискует жизнью на фронте», — добавил глава региона.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти каждого субъекта в России укомплектовать, подготовить и отправить в зону спецоперации хотя бы по тысяче добровольцев.

После начала специальной операции на Украине Министерство обороны РФ подчеркивало, что в боевых действиях задействованы только офицеры и солдаты контрактной службы.

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