Крымчане обратились к жителям Запорожской и Херсонской областей

Крымчане записали видео, адресованное жителям Херсонской и Запорожской областей. Им рассказали, что после воссоединения с Россией полуостров изменился в лучшую сторону, сообщил RT.

С 2014 года, когда Крым вновь стал российским, на полуострове начала развиваться транспортная инфраструктура, стали появляться новые школы, детские сады и медицинские учреждения. По словам местных жителей, в «украинский период» такого не было.

«Мы все были братьями испокон веков, надеюсь, что так это и останется. Мы будем к вам в гости ездить, вы — к нам, будем жать руки и обниматься», сказал один из участников видеообращения.

Жителям Запорожья и Херсонской области пожелали стабильности и определенности, отметило издание.

Власти Херсонской области готовятся к проведению референдума о вхождении региона в состав России. В Запорожской области мероприятие запланировали на сентябрь.