Выход Крыма из состава Украины спровоцировал дальнейший развал ее как целостного государства. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пресс-конференции. Его слова процитировал ТАСС.

«Распад Украины начался после госпереворота еще в 2014 году, когда Крым вышел из ее состава. ДНР и ЛНР объявили свою независимость, выйдя также из состава Украины», — сказал Володин.

Также он заявил, что некоторые жители Западной Украины уже получили гражданство соседних европейских стран — Польши и Венгрии. Володин отметил и недавние заявления некоторых восточных регионов Украины о стремлении к независимости.

«Слышим и заявления Херсонской и других областей, что они не хотят быть в составе Украины. Действительность такова», — подчеркнул Володин.

По словам спикера Госдумы, сейчас многие украинцы уехали из своей страны. Володин сообщил, что начало спецоперации РФ на востоке Украины спровоцировало отток более пяти миллионов жителей разных областей.