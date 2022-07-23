Крым преодолел последнюю блокаду Украины

Крымский полуостров смог избавиться от последней блокады со стороны властей Украины, восстановив разрушенные нацистами электроопоры в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Крым преодолел транспортную, продовольственную, водные блокады с украинской стороны, и вот, наконец — энергетическую. Все возвращается на круги своя, энергосистему восстановили, транспортное сообщение с Запорожской и Херсонской областями наладили, восстановили торговлю», — рассказал он.

Украинские нацисты обесточили Крым в ноябре 2015 года, выведя из строя четыре линии электропередач, идущие с территории страны. Ситуация улучшилась после строительства двух ТЭС и запуска энергомоста с Краснодарского края, сделав полуостров независимым от поставок украинской электроэнергии.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о бессмысленности переговоров с Украиной о статусе полуострова.