Спецоперация 30 апреля 2023, 14:24 Крым пообещал ответить на попытку Украины захватить полуостров Глава парламента Константинов: попытка ВСУ захватить Крым получит жесткий отпор РИА «Новости»

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Угроза киевских властей организовать наступление на Крым получит жесткий отпор. Об этом заявил РИА «Новости» глава парламента республики Владимир Константинов.

«Сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю, поэтому пусть продолжают заполнять эфир <…> заявлениями, трескучими и пустыми, как барабан», — отметил политик.

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По мнению Константинова, контрнаступление может начаться только по указке западных кураторов. Именно они принимают решение и выступают главным действующим лицом в конфликте со стороны Украины. Киевские власти он назвал растленными типами, засевшими в кабинетах.

«Если будет команда из-за океана — пойдут они в наступление», — резюмировал Константинов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские боевики готовят контрнаступление на Крым, чтобы вернуть полуостров под свой контроль. Пользователи Twitter раскритиковали заявление, отметив, что это может стать началом третьей мировой войны.