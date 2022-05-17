Крым будет лечить детей из Херсона и Запорожья

Дети из освобожденных регионов Украины смогут пройти лечение в больницах Крыма. Медики будут принимать пациентов из Херсонской и Запорожской областей, сообщил РИА «Новости» министр здравоохранения полуострова Константин Скорупский.

«Мы готовы оказывать им полную медицинскую помощь», — заявил чиновник.

Кроме того сами медики могут отправиться туда, чтобы оценить состояние детей и решить, какая помощь и в каком объеме им потребуется.

Неделю назад в Крым привезли четырех детей из Запорожья, сообщил RT. Врачи оценили их состояние как тяжелое и госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу. Константин Скорупский не исключил перевод этих пациентов на материковую часть России.