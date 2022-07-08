Крупный схрон ВСУ показали силовикам жители Херсонской области

Крупный схрон обнаружили в Голопристанском районе Херсонской области. Местные жители нашли оружие боевиков и привели к месту российских силовиков. Видео с вскрытием тайника, снятое от областной военно-гражданской администрацией, показал ТАСС.

Боеприпасы и оружие надежно спрятали. Боевики завернули их в ткань, разложили по шкатулкам, банкам и пакетам, а потом закопали. Место, где расположен тайник, успело порасти травой. Чтобы добраться до оружия, пришлось копать.

Силовики достали из-под земли ручной противотанковый гранатомет, снаряды разных калибров, гранаты и другие образцы оружия и боеприпасов.

В частном доме на территории Херсонской области обнаружили еще один перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с гранатометами. Об этом стало известно 7 июля.