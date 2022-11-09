Крупный пожар произошел ночью на логистическом предприятии в Днепропетровске | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 09:39 Крупный пожар произошел ночью на логистическом предприятии в Днепропетровске Глава Днепропетровской области Резниченко сообщил о пожаре на логистическом предприятии Telegram

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Крупный пожар произошел минувшей ночью на логистическом предприятии в Днепропетровске. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что предприятие загорелось после атаки беспилотников.

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«В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие <…> Горело более чем на трех тысячах квадратных метров. Огнеборцы пламя уже укротили», — сказано в сообщении.

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По словам Резниченко, возгорание стало причиной разрушения складов предприятия.

При этом глава Днепропетровской области не конкретизировал, что это за объект и где он расположен.

Ранее Власти Днепропетровска и Павлограда заявили о повреждении объектов энергетики. Кроме того, в районе села Вознесенское, расположенного у автодороги Днепропетровск — Покровск, произошел взрыв объекта с украинской военной техникой, которую направляли в Донбасс. Также в Днепропетровской области Украины после ракетного удара произошел сильный пожар на объекте энергетической инфраструктуры.