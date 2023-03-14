Спецоперация 14 марта 2023, 08:12 Крупный груз с западной амуницией для ВСУ прибыл в Константиновку — Марочко Экс-офицер Марочко: в Константиновку прибыли десять фур с западной амуницией для ВСУ Pxhere

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Большой груз с вещами для украинских военных привезли в подконтрольный киевскому режиму город Константиновка в ДНР. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram.

«Отмечено прибытие десяти еврофур объемом 96 кубометров на одну из перевалочных баз Константиновки. Страна-отправитель груза неизвестна, но все автомобили были на польских номерных знаках», — сообщил он.

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По его словам, полученную амуницию частично отправляют на склад, частично кладут в военные машины и посылают в направлении Часов Яра. Марочко рассказал, что Запад послал ВСУ БПЛА, средства бронезащиты, средства обнаружения, аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, буссоли, противодронные ружья, лазерные дальномеры, средства связи (в том числе Starlink).

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Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Перевальск в ЛНР. Жертвами удара стали три человека.