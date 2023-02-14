Спецоперация 14 февраля 2023, 13:56 Крупный гарнизон ВСУ окружили на севере Артемовска — военкор Военкор Поддубный рассказал об окруженной на севере Артемовска группировке 1500 солдат ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска перерезали пути отхода и загнали в ловушку на севере Артемовска группировку из 1,5 тысячи солдат Вооруженных сил Украины. Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, гарнизон из бойцов подразделения 125-й бригады теробороны, 57-й мотопехотной и 24-й механизированной бригад ВСУ почти окружили в селе Парасковиевка. Их участь предрешена.

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«Пути отхода для 1,5 тысячи солдат ВСУ перерезаны нашими войсками», — сказал военкор.

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Евгений Поддубный ранее рассказал, что в Парасковиевке на глубине более 200 метров находился солерудник, а в нем — крупный склад стрелкового оружия. Его запасы вывезли в 2015 году, а под землей ВСУ оборудовали надежные укрепрайоны с многокилометровыми тоннелями.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что в Парасковиевке идут ожесточенные бои.

Украинские военные пустились в бегство из Артемовска из-за натиска российских подразделений, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Они сделали это самовольно и бессистемно, в панике оставив свои огневые позиции.