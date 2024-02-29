Спецоперация 29 февраля 2024, 07:58 Крупнокалиберные ракеты «Тулумбас» сбросили на опорные пункты ВСУ МО: штурмовики Су-25 ударили по подразделениям ВСУ ракетами С-13 «Тулумбас» РИА «Новости»

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На Донецком направлении поразили опорные пункты, скопление живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины. Экипажи российских штурмовиков применили ракеты С-13 «Тулумбас», сообщило Минобороны.

«После получения от командира задачи на поражение живой силы противника, в кратчайшие сроки осуществили подготовку к повторному боевому вылету. Выполнили взлет с аэродрома базирования, выход в район цели», — рассказал пилот самолета Су-25 с позывным Трактор.

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Удар по опорным пунктам, бронетехнике и военнослужащим противника нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-13. Самолеты совершили кабрирование на предельно малой высоте в 25 метров, чтобы не попасть в зону поражения зенитно-ракетного комплекса ВСУ, и ушли на аэродром базирования. Авиационный наводчик с воздуха подтвердил, что цель успешно поразили.

Неуправляемые авиационные ракеты С-13 «Тулумбас» применяли в зоне проведения спецоперации с 2022 года. Их выполнили в цилиндрическом корпусе диаметром 122 миллиметров с боевой частью массой 21 килограмм. Комплектующие для этих ракет произвел Ижевский механический завод.