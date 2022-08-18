Украина в июле не получила новых двусторонних военных обещаний от шести крупнейших стран Европы. Об этом сообщило Politico. В материале автор ссылается на данные Кильского института мировой экономики.

Это произошло впервые после начала спецоперации, отметили исследователи.

«Это указывает на то, что, несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружия Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», — сказано в публикации.

Это, как указано в статье, подтверждает мнение украинских военных и политиков о том, что крупные страны Европы не поспевают за военной помощью, которая поступает на Украину со стороны Великобритании, Польши, а также Соединенных Штатов.

В беседе с изданием директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш отметил, что тенденция к снижению в обязательствах Европы по военной помощи Украине прослеживается с конца апреля.

Колумнист The Telegraph Ричард Кемп предположил, что западные страны через три месяца и вовсе потеряют интерес к поддержке Украины. Причина такому сценарию в том, что эти страны погрузятся в свои внутриэкономические проблемы.