28 января 2023, 08:13
Круглосуточно в любых условиях. Работу ремонтного батальона ЗВО показали на видео
Минобороны показало видео работы ремонтного батальона ЗВО
Минобороны России показало кадры работы военнослужащих ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа. Командир ремонтного взвода Александр рассказал на видео, как они вместе с братом — оба были учителями — пошли в армию и стали ремонтниками.
Александр был учителем физкультуры в школе. Когда пришло время идти в армию, подписал контракт.
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«Понравилось, чем воинская часть занимается. Так скажем, понравилось крутить гайки. Получается это хорошо, приносим пользу», — заметил он.Брат тоже работал преподавателем, только в училище, они пришли в армию вместе, вместе же остались. Он ремонтирует танки, Александр — вооружение на них и самоходные установки.
«Меняем стволы на танках, меняем полуавтоматику, чистим пушки, проверяем противооткатные устройства, меняем двигатели на самоходных установках… все, что касается вооружения», — рассказал командир ремонтного взвода.
Работа идет в круглосуточно, в любых условиях, ремонтники трудятся в несколько смен. Квалификация позволяет им проводить восстановительные работы любой сложности. Первым ремонтируют вооружение, которое нужно для выполнения текущей боевой задачи, а также то, которое можно починить быстро.В одном строю со специалистами-ремонтниками трудятся мобилизованные, а также добровольцы и представители заводов — изготовителей техники.
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