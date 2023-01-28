Спецоперация 28 января 2023, 08:13 Круглосуточно в любых условиях. Работу ремонтного батальона ЗВО показали на видео Минобороны показало видео работы ремонтного батальона ЗВО

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Минобороны России показало кадры работы военнослужащих ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа. Командир ремонтного взвода Александр рассказал на видео, как они вместе с братом — оба были учителями — пошли в армию и стали ремонтниками.

Александр был учителем физкультуры в школе. Когда пришло время идти в армию, подписал контракт.

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«Понравилось, чем воинская часть занимается. Так скажем, понравилось крутить гайки. Получается это хорошо, приносим пользу», — заметил он.

«Меняем стволы на танках, меняем полуавтоматику, чистим пушки, проверяем противооткатные устройства, меняем двигатели на самоходных установках… все, что касается вооружения», — рассказал командир ремонтного взвода.

Работа идет в круглосуточно, в любых условиях, ремонтники трудятся в несколько смен. Квалификация позволяет им проводить восстановительные работы любой сложности. Первым ремонтируют вооружение, которое нужно для выполнения текущей боевой задачи, а также то, которое можно починить быстро.