Спецоперация 28 ноября 2023, 17:05 «Кровавые числа». Украинский телеканал проговорился об огромных потерях ВСУ «Опечатка» в эфире украинского ТВ раскрыла правду о гигантских потерях ВСУ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

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«Ошибка» в бегущей строке на украинском телевидении рассекретила информацию о серьезных потерях ВСУ на поле боя. «Кровавые числа» обнародовал местный телеканал «1+1», сообщил «Царьград».

В эфире со ссылкой на Министерство обороны Украины заявили, что за время проведения специальной операции погибли и пропали без вести 1 126 652 бойца ВСУ. Однако после звонка из офиса президента Владимира Зеленского и недовольства со стороны оборонного ведомства телеканал извинился за «опечатку».

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Примечательно, что строку транслировали во время телемарафона, на котором украинцы рассказывают о «победах» своей армии на поле боя. Пока неизвестно, действительно ли цифра в более чем миллион была реальной. Но переполох в офисе Зеленского говорит о многом.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики ранее заявил, что военно-политическое руководство Украины специально занижает потери ВСУ. По его словам, с момента СВО офицеры ведут «двойную бухгалтерию».