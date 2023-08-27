Спецоперация 27 августа 2023, 18:11 Крохотное государство без промышленности. Украине предрекли потерю территорий Экс-разведчик Риттер: Польша и Венгрия захватят часть украинской территории Pxhere

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Украина может лишиться части территорий в результате интервенции Польши и Венгрии. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works.

По мнению эксперта, Венгрия метит на Закарпатье, а Польша на Волынскую область. Их «ничто не остановит», считает он.

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Кроме того, по мнению Риттера, Украина может потерять контроль над Николаевом и Одессой, если не согласится на мирное урегулирование конфликта.

«Все, что останется от Украины, это крохотное государство без промышленного производства», — подчеркнул Риттер.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупреждал, что Украина также может потерять Купянск и Харьков, поскольку ее вооруженные силы мало на что способны и несут огромные потери. Соскин указал на отсутствие реального контрнаступления.

Тем не менее киевский режим надеется на мощную военную поддержку в сентябре от своих западных покровителей. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что нужны новая артиллерия, бронетехника, ПВО, ракеты и средства для разминирования.