04 июля 2023, 00:17
Критическую уязвимость Украины увидели после удара ВС России
MWM: критическую уязвимость Украины показал удар «Искандером» по ВСУ у Антоновского моста
Удары российскими ракетами «Искандер» по скоплению украинских войск у Антоновского моста в Херсонской области показали критическую уязвимость ВСУ. Об этом сообщили в материале американского портала Military Watch Magazine (MWM).
Как указано в статье, ударом ракеты ликвидированы 30 украинских военных, а само применение такого вооружения говорит о важности контроля за этим объектом.
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«Использование „Искандер-М“ говорит о высоком приоритете уничтоженного моста, поскольку дорогостоящие вооружения ранее использовались экономно и береглись на случай возможного конфликта с НАТО», — отметили журналисты.
До этого, как напомнили авторы материала, «Искандеры» уже использовались для нейтрализации позиций контрактников Грузинского легиона в Донбассе.
Российские военнослужащие группировки «Днепр» провели успешную зачистку местности у Антоновского моста. С помощью ракетного комплекса «Искандер» российские бойцы ударили по ВСУ.
ВСУ
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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