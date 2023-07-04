Спецоперация 04 июля 2023, 00:17 Критическую уязвимость Украины увидели после удара ВС России MWM: критическую уязвимость Украины показал удар «Искандером» по ВСУ у Антоновского моста РИА «Новости»

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Удары российскими ракетами «Искандер» по скоплению украинских войск у Антоновского моста в Херсонской области показали критическую уязвимость ВСУ. Об этом сообщили в материале американского портала Military Watch Magazine (MWM).

Как указано в статье, ударом ракеты ликвидированы 30 украинских военных, а само применение такого вооружения говорит о важности контроля за этим объектом.

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«Использование „Искандер-М“ говорит о высоком приоритете уничтоженного моста, поскольку дорогостоящие вооружения ранее использовались экономно и береглись на случай возможного конфликта с НАТО», — отметили журналисты.

До этого, как напомнили авторы материала, «Искандеры» уже использовались для нейтрализации позиций контрактников Грузинского легиона в Донбассе.

Российские военнослужащие группировки «Днепр» провели успешную зачистку местности у Антоновского моста. С помощью ракетного комплекса «Искандер» российские бойцы ударили по ВСУ.