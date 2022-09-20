Кремль запланировал заявление Путина по референдумам -- СМИ | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 18:44 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Кремль запланировал заявление Путина по референдумам -- СМИ РБК: президент РФ Путин выступит с обращением по референдумам 20 сентября РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением по вопросу референдумов о вступлении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на близкие к администрации главы государства источники.

Источники издания сказали, что обращение состоится до конца дня во вторник, 20 сентября, но что именно скажет российский лидер им неизвестно. Никакой официальной информации о подготовке обращения президента нет.

Реклама

Ранее глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что референдум по вопросу вхождения Херсонской области в состав России на правах субъекта федерации так же, как и в ДНР и ЛНР, назначили на период с 23 по 27 сентября. Он также обратился к России и другим странам с просьбой помочь помочь провести голосования.

Реклама

Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимиру Сальдо с просьбой о немедленном проведении референдума. Люди заявили о желании присоединиться к России. Воссоединение с РФ там назвали торжеством исторической справедливости.

Накануне с аналогичными инициативами выступили в общественных палатах ЛНР и ДНР. Главы республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник обсудили возможность синхронизации дальнейших действий по организации указанных референдумов.

2 0 1 0 0 1