Кремль запланировал заявление Путина по референдумам -- СМИ | 360°

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Кремль запланировал заявление Путина по референдумам -- СМИ

РБК: президент РФ Путин выступит с обращением по референдумам 20 сентября

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Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением по вопросу референдумов о вступлении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на близкие к администрации главы государства источники.

Источники издания сказали, что обращение состоится до конца дня во вторник, 20 сентября, но что именно скажет российский лидер им неизвестно. Никакой официальной информации о подготовке обращения президента нет.

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Ранее глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что референдум по вопросу вхождения Херсонской области в состав России на правах субъекта федерации так же, как и в ДНР и ЛНР, назначили на период с 23 по 27 сентября. Он также обратился к России и другим странам с просьбой помочь помочь провести голосования.

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Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимиру Сальдо с просьбой о немедленном проведении референдума. Люди заявили о желании присоединиться к России. Воссоединение с РФ там назвали торжеством исторической справедливости.

Накануне с аналогичными инициативами выступили в общественных палатах ЛНР и ДНР. Главы республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник обсудили возможность синхронизации дальнейших действий по организации указанных референдумов.

Владимир Путин

Референдумы о присоединении к России

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