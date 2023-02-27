Спецоперация 27 февраля 2023, 13:09 Кремль заявил об отсутствии предпосылок для выхода украинского кризиса в мирное русло Песков: предпосылок на переход ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет РИА «Новости»

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На сегодняшний день Россия не видит никаких предпосылок для выхода ситуации с Украиной в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что это обуславливает продолжение спецоперации, сообщил ТАСС.

«Пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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Путин ранее отметил доблесть и мужество участников спецоперации, которые встали на защиту страны от неонацистской угрозы. Президент также особо отметил участие военнослужащих в обеспечении боевого слаживания и качественной выучки россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

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Россия начала проводить спецоперацию 24 февраля 2022 года. Главной целью стала защита мирного населения Донбасса, которое, по сути, подвергали геноциду, обстреливали и лишали крова, подчеркивал ранее Путин. Он обращал внимание, что ВСУ используют практику заградотрядов, позволяют себе стрелять по мирным жителям.