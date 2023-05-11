11 мая 2023, 03:59
Кремль заявил об изучении западного оружия в ходе СВО
Песков: Россия в ходе спецоперации изучает вооружение Запада
Россия в ходе специальной военной операции занялась изучением вооружения западного производства, которое Украина использует для боев. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью телеканалу ATV.
«Есть очень опасное оружие, есть высокотехнологичное. Поэтому мы все это в ходе СВО изучаем», — отметил он.
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По словам представителя Кремля, страны Запада обладают как хорошим оружием, так и плохим. Также Песков считает, что очень сложно сейчас сравнивать военный потенциал России и Украины.
В этом же интервью Песков объяснил разницу между спецопераций и войной. Представитель Кремля напомнил, что «вести войну — это полное уничтожение инфраструктуры и городов», а российская сторона их сохраняет и спасает человеческие жизни.
Он также напомнил, что одной из задач спецоперации является демилитаризация Украины. В ходе ее выполнения ВС России с помощью высокоточных ракетных ударов уничтожили много военных производств, написал RT. Страны Запада допустили много ошибок, которые привели к началу специальной военной операции на Украине, резюмировал Песков.
Дмитрий Песков
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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