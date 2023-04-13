Важное 13 апреля 2023, 12:48 Кремль заявил, что уверен в положительном исходе спецоперации Представитель Кремля Песков: исход спецоперации будет положительным для России РИА «Новости»

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Вовлеченность блока НАТО в украинский конфликт увеличилась, но это не повлияет на хороший для России исход СВО. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время общения со слушателями «Мастерской новых медиа».

«Увеличилась степень вовлеченности НАТО в конфликт [на Украине]. Это приводит к затягиванию по времени, но не может изменить суть происходящего, а главное, положительный для нас исход», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что спецоперация продолжится «до победного конца». По его словам, России важно защищать свои новые регионы от опасности. Он добавил, что восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской области продолжается.

Представитель Кремля в разговоре со слушателями отметил, что его радует консолидация жителей страны вокруг президента Владимира Путина. Песков отметил, что считает очень приятным и важным ощущение единения в обществе.