Кремль возмутили удары ВСУ по гражданским объектам Донбасса

Факты нанесения ударов украинскими войсками по гражданской инфраструктуре в Донбассе возмутительны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

«Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее, это, конечно, возмутительно», — сказал представитель Кремля.

Именно с этим борются российские военные, задействованные в спецоперации, отметил Песков. Он подчеркнул, что защита мирных жителей от украинских неонацистов — основная цель России.

Пескова также спросили, насколько велика угроза повторения таких атак со стороны ВСУ на освобожденных территориях. Пресс-секретарь главы государства посоветовал обратиться с этим вопросом к Минобороны, отметив, что это целиком и полностью прерогатива военного ведомства.

Утром штаб территориальной обороны ДНР сообщил об ударе ВСУ по центру Донецка. Украинские силовики обстреляли Ворошиловский район города. Повреждения получили здания гимназии и школ.