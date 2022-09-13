Кремль указал на тонкую грань для критиков специальной операции на Украине | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 13:28 Поделиться Telegram

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Viber Кремль указал на тонкую грань для критиков специальной операции на Украине Представитель Кремля Песков напомнил о тонкой грани для критикующих спецоперацию РИА "Новости"

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Критические высказывания в публичном пространстве в адрес проводимой Россией специальной операции на Украине являются примером плюрализма мнений, но лишь до тех пор, пока они отвечают действующему законодательству. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Здесь необходимо быть аккуратным, грань в этом вопросе очень тонкая», — подчеркнул он.

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Пресс-секретарь Путина отметил, что россияне полностью поддерживают его решения относительно спецоперации. При этом Песков сказал, что понимает порой эмоциональную реакцию в обществе в оценке ситуации на Украине.

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Официальный представитель Кремля также заявил, что существование системы однополярного мира в нынешней реальности уже не представляется возможным.

«Вместе с товарищами из Китая мы уверены в невозможности существования так называемого „золотого миллиарда“, который является законодателем моды в политике и экономике», — заключил Песков.

Накануне он заявил, что армия России продолжит спецоперацию на Украине до выполнения всех поставленных перед ней задач, писал RT.

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