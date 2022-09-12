Кремль сообщил, что Путин знает о недавней перегруппировке войск РФ | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 14:46 Поделиться Telegram

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Viber Кремль сообщил, что Путин знает о недавней перегруппировке войск РФ Представитель Кремля Песков: президенту Путину докладывают о ходе СВО РИА Новости

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О любых действиях, которые происходят в рамках специальной операции на Украине, докладывают верховному главнокомандующему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перегруппировке российских войск в районе Балаклеи и Изюма.

«Разумеется, что все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему», — сказал Песков, которого процитировало РИА «Новости».

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия будет добиваться в рамках СВО выполнения всех поставленных целей.

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Пресс-секретарь Путина добавил, что в планах ВС РФ нет отвода войск от территории Запорожской АЭС. По его словам, сейчас главное — это заставить Украину прекратить «варварские обстрелы» станции. В противном случае это может привести к плохим последствиям.

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