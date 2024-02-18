Спецоперация 18 февраля 2024, 12:54 Кремль рассказал подробности освобождения Авдеевки Песков: Путин получил три доклада об освобождении Авдеевки от Шойгу и Герасимова РИА «Новости»

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Информацию о ходе освобождения Авдеевки президент России Владимир Путин получал регулярно. С первыми докладами министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов выступили перед главой государства в 04:00 17 февраля. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что уже тогда стало понятно, что операция по освобождению города близка к завершению. Второй доклад министр обороны и начальник Генштаба представили Путину в 11:00.

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«В тот момент уже началось массовое бегство противника из Авдеевки, оставление боевых позиций. Потребовалось еще несколько часов для начала зачистки города нашими бойцами», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что доклад об успешном завершении освобождения города и его переходе под контроль российских войск президент получил во второй половине дня.

Пресс-служба Минобороны раскрыла детали последнего доклада руководителя ведомства Сергея Шойгу, в котором он сообщил о полном освобождении Авдеевки. Министр заявил, что в городе действовала группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Российские военные заняли территорию общей площадью более 30 квадратных километров и только за сутки уничтожили более 1500 украинских боевиков. В панике сбежали из города только разрозненные группы противника. Освобождение Авдеевки отодвинуло линию фронта от Донецка.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму подразделениям Вооруженных сил, принимавшим участие в освобождении населенного пункта. Глава государства объявил благодарность всем войскам и отдельно отметил командование генерал-полковника Мордвичева.