Кремль рассказал о планах Путина по контактам с главами ДНР и ЛНР

Нынешние планы президента России Владимира Путина не предусматривают контактов с главами Луганской и Донецкой народных республик, однако при необходимости их могут оперативно согласовать. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока в планах нет проводить встречи или телефонные контакты, но при необходимости они могут быть оперативно согласованы», — заявил Песков.

Путин сообщал, что Россия продолжит поддерживать республики Донбасса, потому что за них сейчас борются российские солдаты.

Также глава государства заявил, что Россия не покинет освобожденные от националистов территории. При этом Путин подчеркнул, что собственную судьбу решат сами жители этих регионов, а РФ с уважением примет любой их выбор.