Кремль призвал Запад повлиять на Украину для прекращения обстрелов Запорожской АЭС

Страны Запада могут повлиять на украинское руководство с целью прекращения обстрелов Запорожской АЭС. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Представитель Кремля высказался об атаках ВСУ на атомную электростанцию.

«Мы рассчитываем на то, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние для того, чтобы исключить продолжение таких обстрелов», — отметил Песков.

Накануне украинские войска выпустили ракету «Ураган» в сторону Запорожской АЭС. Ее обломки упали в 400 метрах от объекта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку. Он назвал ее «самоубийственным актом». Функционер выразил надежду на прекращение обстрелов и добавил, что представители МАГАТЭ должны получить доступ к станции.