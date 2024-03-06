Спецоперация 06 марта 2024, 15:27 Кремль предрек американским самолетам судьбу танков Abrams Песков: танки США ездят по территории России, потом они горят Menelik Collins/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Российская армия уничтожит американские самолеты на вооружении Украины так же, как переданные ранее западные танки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе», сообщили «Известия».

«Танки США ездят по территории России, это плохо. <…> Если полетят над нашей территорией американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали», — сказал он.

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Дмитрий Песков призвал США к диалогу, несмотря на рекордно низкий уровень отношений между странами. Он заявил, что в России нет антиамериканизма. Представитель Кремля опроверг обвинения во вмешательстве в американские выборы и предупредил, что в 2024 году страна тоже не станет этого делать.

Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы существованию государства, объявил он. Дмитрий Песков напомнил, что этот тип вооружений назвали «прощальным».