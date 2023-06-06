06 июня 2023, 13:17
Кремль посоветовал спросить у Минобороны о влиянии ЧП с Каховской ГЭС на ход СВО
Песков адресовал вопрос о влиянии ЧП с Каховской ГЭС на ход СВО в Минобороны
Вопрос о о влиянии ситуации на Каховской ГЭС на ход спецоперации следует задавать в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что не может рассуждать на эту тему, сообщил ТАСС.
«Это вопрос к Министерству обороны. Я не могу рассуждать на эту тему», — сказал представитель Кремля.
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Песков подчеркнул, что президента России Владимира Путина информируют о ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции. Также пресс-секретарь главы государства отверг обвинения в адрес России о якобы причастности к удару по этому объекту. Он подчеркнул, что ответственность за это несет Украина.
Утром 6 июня жителей населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра, начали эвакуировать из-за прорыва на ГЭС. Местные власти заявили, что жизни людей ничто не угрожает.
Дмитрий Песков
Специальная военная операция РФ на Украине
Разрушение Каховской ГЭС
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