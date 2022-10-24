Кремль подтвердил присвоение звания Героя России командиру морпехов Струне | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 14:21 Кремль подтвердил присвоение звания Героя России командиру морпехов Струне Песков: Путин присвоил звание Героя России командиру морпехов с позывным Струна РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин действительно наградил званием Героя России командира подразделения морской пехоты с позывным Струна. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Звание Струне присвоено, да, правильная информация», — сказал он.

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Струна, писал RT, был ранен в бою и потерял ногу. Ему присвоили звание Героя России.

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Один из российских снайперов в зоне специальной операции высоко проявил свои боевые способности, уничтожив десятки целей из винтовки SVLK-14S «Сумрак». Руководство государства присвоило ему звание Героя России.

Президент Владимир Путин посмертно наградил звездой Героя России одного из основателей Народной милиции ДНР Ольгу Качуру, погибшую 3 августа в Донецке в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских националистов.

Награду из рук главы государства получила дочь офицера Елена Карабет.