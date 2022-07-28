facebook_pixel
    28 июля 2022, 12:57

    Кремль поддержал позицию Пушилина об освобождении Украины от неонацистов

    Кремль поддержал позицию главы ДНР Пушилина об освобождении Украины от неонацистов

    Оксана Кириллова

    Кремль поддерживает позицию главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что нужно освобождать Украину от «проявлений неонацистских настроений». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Кремль поддержал позицию Пушилина об освобождении Украины от неонацистов

    «В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений. Это необходимо. И необходимо принять меры, которые и принимаются в ходе спецоперации, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР», — рассказал Песков Ura.ru.

    Накануне Пушилин написал в Telegram, что пришла пора «вновь освобождать города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк». Глава ДНР провел параллели нынешнего конфликта на Украине с освобождением Бреста во время Великой Отечественной войны. Российской армии, «как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма», и Донбасс стал «настоящей русской крепостью», заметил Денис Пушилин.