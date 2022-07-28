Кремль поддержал позицию Пушилина об освобождении Украины от неонацистов

Кремль поддерживает позицию главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что нужно освобождать Украину от «проявлений неонацистских настроений». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений. Это необходимо. И необходимо принять меры, которые и принимаются в ходе спецоперации, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР», — рассказал Песков Ura.ru.

Накануне Пушилин написал в Telegram, что пришла пора «вновь освобождать города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк». Глава ДНР провел параллели нынешнего конфликта на Украине с освобождением Бреста во время Великой Отечественной войны. Российской армии, «как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма», и Донбасс стал «настоящей русской крепостью», заметил Денис Пушилин.